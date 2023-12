Vrachtwagen rijdt zich bij werken vast in gracht in Bulskamp

De Bulskampstraat tussen Veurne en Bulskamp was donderdag een tijdlang versperd. Een vrachtwagen reed er zich in de werken vast. Na tussenkomst van de wijkagent werd een bereidwillige landbouwer gevonden om te helpen.

Het incident deed zich donderdag kort voor de middag voor. Een trucker van een grote vrachtwagen reed in de Bulskampstraat maar kon niet meer verder passeren omwille van de werken daar. Bij het manoeuvreren in de straat liep het fout en belandde de achterste zijkant van de vrachtwagen in de zachte berm bij het keren op een oprit. Door de drassige ondergrond reed de vrachtwagen zich vast. Wat de trucker ook probeerde, de truck bleek vast te zitten.

Landbouwer springt bij

“Een wijkagent die in de buurt was ging meteen poolshoogte nemen”, zegt korpschef Peter Billiouw van zone Spoorkin. “Na de tussenkomst van de wijkagent werd een bereidwillige landbouwer gevonden in de buurt om met zwaar materiaal de vrachtwagen los te maken.” Door het ongeval ontstond er wat verkeershinder. (JH)