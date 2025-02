Vrachtwagen rijdt in op wagen op E40: snelweg tijdlang afgesloten, twee mensen met MUG-Heli overgebracht naar ziekenhuis

Door een zwaar verkeersongeval was de E40 richting kust een tijdlang afgesloten ter hoogte van Loppem. Twee mensen werden met de MUG-Heli naar het ziekenhuis overgebracht en er werden enkele omleidingen voorzien. Ondertussen is de weg volledig vrijgemaakt en vervallen alle omleidingen.

De hulpdiensten snelden massaal ter plaatse. © JVM

Het ongeval deed zich maandagochtend rond 8.30 uur voor op de E40 richting kust. Ter hoogte van de afrit Loppem was er vertraagd verkeer. Een vrachtwagenbestuurder merkte dat te laat op en reed achteraan in op een kleine personenwagen. De klap was niet min. Die auto knalde op zijn beurt op een andere wagen. Een vierde auto deelde ook nog in de klappen.

© JVM

© JVM

© JVM

© JVM

Door de ernst van het ongeval kwam de MUG-Heli ter plaatse. Die landde op de autosnelweg. Twee mensen werden naar het ziekenhuis overgebracht. De brandweer diende de weg te reinigen want die lag bezaaid met brokstukken. Hierdoor werden enkele omleidingen voorzien. Ondertussen is de weg volledig vrijgemaakt en vervallen alle omleidingen.

De autosnelweg is afgesloten voor het verkeer. De brokstukken liggen overal in het rond. © JVM

#E40 De weg is volledig vrijgemaakt in Loppem richting Oostende. De omleidingen vervallen. — Vlaams Verkeerscentrum (@verkeerscentrum) February 17, 2025