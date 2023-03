Vrachtwagen rijdt in op voorligger op Noorderring

Aan het kruispunt van de Noorderring en de Veurnseweg bij Ieper gebeurde woensdagvoormiddag een verkeersongeval met twee vrachtwagens.

Politiezone Arro Ieper kreeg melding van het ongeval om 10.35 uur. Voor het rood licht op de Noorderring reed vanuit de richting van Poperinge een Franse vrachtwagen in op een andere vrachtwagen.

“De 48-jarige bestuurder uit Frankrijk ging door vermoeidheid te laat in de remmen aan het rood licht”, verklaart Glenn Verdru, communicatieconsulent van politiezone Arro Ieper. Er vielen geen gewonden. De aangereden vrachtwagen uit Griekenland had weinig schade en kon verder rijden, maar de andere wegreus moest getakeld worden. De vrachtwagen had geen lading. Depannage Rik zette een van de twee rijvakken richting Ieper enkele uren af tot de takel- en opruimwerken voorbij waren. (TP)