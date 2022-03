Vrachtwagen rijdt in op file E17 waardoor auto overkop gaat

Spectaculaire beelden dinsdagnamiddag nadat een voertuig er op de E17 op zijn dak tot stilstand kwam. De bestuurster kwam er als bij wonder van af met slechts lichte verwondingen. Het verkeer in de richting van Frankrijk draaide een tijdlang volledig in de soep.

De chauffeur, een dame uit het Franse Tourcoing, reed omstreeks 14:00 uur via de E17 huiswaarts toen het volledig fout liep. Ter hoogte van transportzone LAR begon het verkeer te vertragen. De vrachtwagenchauffeur achter de dame in kwestie merkte de vertraging te laat op en reed vol in op de personenwagen. De auto werd, op zijn beurt, tegen de vangrails gekatapulteerd waardoor hij overkop ging. Na enkele buitelingen en een slippartij op het dak, kwam de wagen uiteindelijk tot stilstand.

De toegesnelde brandweer en MUG namen het zekere voor het onzekere en zorgden voor een horizontale evacuatie. Hierbij werd een deel van het voertuig, met behulp van gespecialiseerd materiaal, kapot gesneden teneinde de dame uit haar benarde positie te bevrijden. “Het mag een wonder heten dat de vrouw slechts lichte verwondingen overhield aan het geheel”, liet de brandweerofficier ter plaatse weten. “Tijdens de reddingswerken bleef ze bij bewustzijn en ze was stabiel toen we haar in de ziekenwagen plaatsen. Ze werd naar het AZ in Kortrijk overgebracht voor een complete medische controle en verdere zorgen.” Het voertuig van de vrouw is klaar voor de schroothoop terwijl de vrachtwagen slechts lichte averij opliep.

Door het ongeval was de rechterrijstrook van de E17 een tijdlang onbruikbaar. Dit zorgde nagenoeg meteen voor een indrukwekkende file die tot over Kortrijk voelbaar was.