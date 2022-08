Vrachtwagen ramt gevel, chauffeur doet pas na leveren aangifte

Maandagmorgen reed een vrachtwagen tegen de gevel van een woning in de Ieperstraat. Niemand raakte gewond al is de schade aanzienlijk. Een alerte buurvrouw liep de verstrooide trucker achterna.

Het krakende geluid van brekend glas alarmeerde enkele bewoners van de Ieperstraat kort voor 11 uur maandagmorgen. “Ik zag hoe een vrachtwagen zich had vastgereden in de straat”, klonk het bij een buurtbewoonster. “Hij begon te manoeuvreren en bij het achteruit rijden, reed hij met zijn oplegger door het raam van een woning hier wat verder. Het was een hels lawaai en tot mijn grote verbazing reed de man gewoon verder. Ik aarzelde niet, liep hem achterna en kon hem aanspreken toen hij aan het kruispunt met de Guido Gezellelaan stilstond. Blijkbaar had hij zich van straat vergist en had hij niet meteen door dat hij door het raam was gereden. In het Engels liet hij weten dat hij eerst zou gaan leveren en dan terug zou keren. Uit voorzorg nam ik een foto van zijn nummerplaat en belde ik de politie.”

Beschaamde chauffeur

De ordediensten kwamen meteen ter plaatse en begonnen met het uitvoeren van de nodige vaststellingen. Tot ieders verbazing daagde de truckchauffeur een tijdje later op, verzekeringspapieren in de hand. “De man was beschaamd over wat was gebeurd”, vertelde de eigenares van de woning. “Uiteindelijk was het een ongeval en was hij eerlijk genoeg om zich te komen melden. Het zal dus een zaak voor de verzekeringen worden. Ik ben alvast blij dat niemand gewond raakte. Het volledige raam van mijn woning zal moeten worden vervangen maar er is geen structurele schade aan het gebouw.”

Arbeiders van de gemeente kwamen ter plaatse om hekken voor het gebroken raam te plaatsen.