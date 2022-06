Vrachtwagen met oplegger met vis gekanteld op E40 in Mannekensvere

Op de E40 in Mannekensvere is maandagnacht een vrachtwagen met oplegger gekanteld. Twee inzittenden werden naar het ziekenhuis gebracht. In de vrachtwagen zat achttien ton vis. Maar het is nog iet duidelijk of die overgeladen moet worden.

Het ongeval gebeurde maandagnacht omstreeks 4.50 uur. De vrachtwagen reed langs de E40 in de richting van Frankrijk. Net voor de afrit in Mannekensvere ging het echter fout. De chauffeur verloor de controle over het stuur en de vrachtwagen met oplegger belandde op zijn zijkant. De chauffeur en zijn bijzitter werden naar het ziekenhuis overgebracht.

Het gevaarte lag uiteindelijk deels op de pechstrook en deels op de rechterrijstrook. Daardoor moest één rijstrook afgesloten worden voor het verkeer. De takelwerken zullen wellicht nog een tijdje in beslag nemen. Mogelijk zal de snelweg daardoor nog volledig afgesloten moeten worden.

© JT

In de oplegger zat 18 ton vis. Het is nu nog afwachten of de volgeladen vrachtwagen getakeld kan worden. Wellicht zal de vis manueel overgeladen moeten worden. (TL/JT)