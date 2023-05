Vrachtwagen met 150 varkens kantelt in Ruiselede

Woensdagmorgen omstreeks 10 uur kantelde een vrachtwagen van bedrijf en varkenshouderij R. in de gracht in de Abeelstraat aan de hoek met de Schoutskruisestraat in Ruiselede. Het is nog niet duidelijk hoeveel varkens om het leven kwamen.

De vrachtwagen was geladen met zowat 150 varkens, de wagen kwam uit de richting Schuiferskapelle. Met hulp van de brandweer werden de varkens een voor een uit de wagen gesleept.

Enkele varkens overleefden het ongeval niet. De levende dieren werden overgeladen in een andere vrachtwagen voor varkensvervoer. Dit werkje zal wel paar uur in beslag nemen. Een zware takelwagen is ter plaatse om dan de gekantelde wagen te heffen. (RV)