Vrachtwagen knalt na slippartij tegen lichtpaal op E17 in Aalbeke

Na een slippartij kwam een vrachtwagen tegen een lichtpaal tot stilstand op de E17 in Aalbeke. Niemand raakte gewond en het voorval zorgde ook niet voor hinder.

Met de eerste stevige regenval kwamen ook de eerste slippartijen op de weg en dat was niet anders in Aalbeke. Kort na het middaguur kwam een vrachtwagen uit de richting van Doornik, over de E403, toen de chauffeur de E17 in de richting van Frankrijk wilde oprijden. Hij werd verrast door het natte wegdek en ging in de bocht aan het slippen. Oncontroleerbaar kwam de tientonner de wisselaar uitgereden, waarop hij een lichtpaal ramde. De trekker kwam in een schaarbeweging tot stilstand.

De chauffeur kwam er met de schrik van af en moest niet naar het ziekenhuis worden overgebracht. Doordat het gevaarte op de pechstrook stond, was er ook geen sprake van verkeershinder.