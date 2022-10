Vrachtwagen in middenberm op de E40 in Jabbeke

Vanmorgen reed een vrachtwagen zich vast in de middenberm van de autoweg E40 ter hoogte van Jabbeke.

De vrachtwagen reed in de richting van Brussel toen hij afweek van zijn rijstrook en in de middenberm terechtkwam. Hij reed daarbij ook enkele betonnen obstakels aan. Door de klap werd de cabine zwaar beschadigd en was er hinder op één rijvak van de autoweg. Of de bestuurder gewond werd is niet bekend. (José Tyteca)