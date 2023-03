Vrachtwagen geladen met badkamermeubels rijdt in gracht in Pervijze

De Nieuwpoortstraat (N355) tussen Pervijze (Diksmuide) en Ramskapelle (Nieuwpoort) was maandag urenlang afgesloten nadat een grote vrachtwagen in de gracht kantelde. De Roemeense trucker bleef daarbij ongedeerd. De vrachtwagen was geladen met vaten olie en badkamermeubels. Alles moest eerst overgeladen worden eer de truck getakeld kon worden.

Het ongeval gebeurde maandagochtend even voor 11 uur. Een Roemeense trucker die rijdt in opdracht van een Duitse transportfirma was onderweg met een lading toen het plots verkeerd ging. Net voorbij Pervijze belandde de trucker in de Nieuwpoortstraat in Pervijze rechts van de weg. Het gaat daar om een gevaarlijk stuk weg. Enerzijds omdat het op die plaats open veld is en rukwinden de truckers kunnen verrassen. Anderzijds omdat de zachte berm vlak naast de weg ligt. Er is geen uitwijkstrook of fietspad. Volgens de Roemeense man was hij even verstrooid en raakte hij zo even naast de weg. Zijn gevaarte zak daarbij onmiddellijk weg, reed nog een tiental meter verder en kantelde uiteindelijk. De man bleef ongedeerd. Hij legde ook een negatieve ademtest af.

Badkamermeubels

Meteen na het ongeval kwamen ploegen van politiezone Polder ter plaatse. Takelaar Cool uit Lichtervelde/Kortemark werd met zwaar materiaal opgevorderd om de takeling uit te voeren. Daarbij moest de rijbaan volledig worden afgesloten. De takeling duurde uiteindelijk enkele uren en dat kwam omdat de lading eerst overgeladen moest worden. In het laadruim zaten diverse grote pakketten met badkamermeubels bestemd voor Vanmarcke. Een deel van de lading ging aan het schuiven maar wellicht zijn de meeste meubels intact gebleven. “De meubels zelf vielen nog mee qua gewicht”, klinkt het bij Cool. “In totaal zal dat niet meer geweest zijn dan enkele ton. Vooraan in het laadruim zaten ook nog een dertigtal vaten olie van telkens 250 liter. Samen is dat ook goed voor 7,5 ton. We lieten een Manitou en een lege vrachtwagen ter plaatse komen om eerst alles over te laden. Daarna konden we de vrachtwagen zelf takelen. Die woog leeg ook een achttal ton.” Door de takelwerken was de Nieuwpoortstraat urenlang afgesloten voor het verkeer. (JH)