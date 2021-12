Vrachtwagen en terreinwagen botsen op N8

Donderdagmorgen geraakten een vrachtwagen en een personenwagen betrokken bij een zware botsing langs de N8 ter hoogte van Hoogstade bij Alveringem.

De vrachtwagen, die uit de richting van Hoogstade kwam, kwam er in botsing met een personenwagen ter hoogte van de Burgmolenstraat, een zijstraat van de N8.

Door een uitwijkmaneuver schoot de vrachtwagen over een gracht en kwam een eind verder in een veld tot stilstand.

De personenwagen werd zwaar geraakt vooraan en kwam tot stilstand in de Burgmolenstraat. Door het ongeval was er vertraagd verkeer ter hoogte van het ongeval maar de N8 zelf werd niet afgesloten omdat beide voertuigen naast de N8 tot stilstand kwamen. Of er gewonden vielen, is nog niet bekend. Het takelen van de vrachtwagen zal wellicht een zware klus worden omdat de vooras zwaar beschadigd werd door de botsing en de buiteling over de gracht. (JT)