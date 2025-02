Vrachtwagen dendert garage van bejaard koppel binnen in Wevelgem: “Moest uitwijken voor tegenligger en kon niet meer remmen”

Een ouder koppel langs de Maalstraat in Wevelgem beleefde donderdagavond de schrik van hun leven. Ze zaten rustig in de zetel toen plots een vrachtwagen hun garage binnenreed. De bewoners bleven ongedeerd maar de ravage is groot. De chauffeur moest naar eigen zeggen uitwijken voor een tegenligger. “Ik heb mijn stuur overgegooid maar ik kon niet meer remmen.”

Vrachtwagenchauffeur Michael (32) reed donderdag rond 19.30 uur door de Maalstraat in Moorsele. In de smalle landweg werd hij verrast door een plotse tegenligger. “Ik woon hier zelf iets verderop en weet dat er vaak te snel gereden wordt in deze straat”, getuigt Michael. “Ik zag in een flits enkel een zwart-witte nummerplaat opduiken.”

“Ik heb in een reflex mijn stuur overgegooid maar raakte in de berm een duiker van de gracht. Waarschijnlijk brak daardoor al mijn rechtervoorwiel af. Ik kon niet meer sturen en niet meer remmen. Het volgende wat ik dacht was oh nee, ik zit in een huis.”

Geen gewonden

“Er gaat van alles door je heen op zo’n moment”, getuigt de vriendin van Michael, die naast hem zat. “Ik kon enkel hopen dat er niemand achter die poort zat. Gelukkig zijn daar geen gewonden gevallen, dit kon veel erger geweest zijn. Zelf ben ik wel naar het ziekenhuis geweest en ik zit met vocht in mijn knie, maar dat is echt het minste.”

De vrachtwagen reed dwars door de voortuin van een hoogbejaard koppel, ramde onderweg hun brievenbus en eindigde in een ruime garage aangebouwd aan het woonhuis. De ravage was enorm. De garagepoort vloog uit haar hengels en de hele voorgevel stortte in. Dat zou het dak ook gedaan hebben, ware het niet dat de vrachtwagen het omhoog hield. Het voertuig is het enige waar de dwarsbalken van de garage nog op steunen en kon de avond zelf niet getakeld worden.

Enorm geschrokken

De bewoners, een kranig koppel van 88 en 91 jaar oud, beleefden de schrik van hun leven. “We zaten rustig tv te kijken toen we plots een enorme klap hoorden”, getuigt de 88-jarige bewoonster. “Toen ik buiten kwam, dacht ik dat heel ons kot ingestort was. Ik was enorm geschrokken natuurlijk. Ik heb een slaappil moeten nemen om nog te slapen.”

“Ergens is het nog een geluk dat onze waterpomp in de garage gespaard is gebleven, anders zaten we in huis zonder water. Ook onze auto raakte beschadigd door de brokstukken, er zijn krassen in en het achterlicht is kapot. Voorlopig kunnen we die ook niet buitenrijden. Voor de veiligheid mogen we niet in het voorste deel van de garage. Gelukkig helpt onze dochter ons met boodschappen doen.”

“De herstellingswerken zullen we later met de verzekering bespreken. Voor mij is afbreken alleszins geen optie. We hebben onze garage nog maar zes jaar geleden volledig vernieuwd. Ze moeten het herbouwen zoals het was.”