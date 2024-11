Vrachtwagen dakwerkersbedrijf loopt zware schade op nadat steunpoten plots meter diep grond in zakken

Opvallend beeld in Torhout vrijdagmiddag. De drassige ondergrond door de regenval van de voorbije dagen speelde een dakwerkersbedrijf tijdens het uitvoeren van werken flink parten. “Opeens zakten de steunpoten van onze vrachtwagen meer dan een meter diep de grond in, en kantelde de vrachtwagen”, zegt de zaakvoerder. “Gelukkig vielen er geen gewonden en is er geen schade aan derden. Wijzelf zitten helaas wellicht met 200.000 euro kosten.”

Het incident gebeurde vrijdagmiddag rond 14 uur in de Garonnestraat in Torhout. Een dakwerkersbedrijf was er bezig met de vernieuwing van een dak en het afnemen en plaatsen van nieuwe dakpannen. Een vrachtwagen met kraanarm van het bedrijf stond naast het huis opgesteld, deels op de rijbaan en deels op een strook grond naast het huis met kiezelstenen. De steunpoten van de vrachtwagen waren uitgeklapt. Opeens ging het grondig mis.

Meter diep in grond

“Tijdens het optillen van een zware lading met dakpannen ging de vrachtwagen opeens helemaal uit balans”, zegt de zaakvoerder. “Het probleem was niet dat de lading te zwaar was of de kraanarm te ver uitgestrekt was, maar wel de drassige ondergrond op die strook kiezelstenen. Er lagen nochtans blocks onder maar beetje per beetje zakten de steunpoten plots helemaal de grond in. Ze zaten zelfs meer dan een meter diep in de grond.

“Gelukkig stopte het overhellen daarna wel maar de rechterkant van de vrachtwagen hing helemaal in de lucht. Ik ben vooral tevreden dat er niemand gewond raakte en ook het huis niet geraakt werd. Buiten de putten in de grond is er geen schade aan derden.”

200.000 euro schade

De politie kwam toch ter plaatse voor de vaststellingen en ook de stad Torhout werd verwittigd. Er was immers vrees dat de diep weggezakte steunpoten de riolering in de grond hadden geraakt maar dat zou niet het geval zijn. Pas vrijdagavond na 19 uur kon de vrachtwagen met behulp van een zware hijskraan van Noordzeekranen rechtgezet worden.

“De enige die hier schade van ondervinden zijn wij”, zucht de zaakvoerder. “Het chassis en andere delen van de vrachtwagen zijn geplooid en het is nog maar de vraag of dit te herstellen valt. Wellicht niet, en dan loopt de schade op tot 200.000 euro. Nu is de vrachtwagen in ieder geval buiten dienst. Gelukkig is er net een nieuwe truck geleverd in het bedrijf en hebben we materiaal genoeg om onze klanten te bedienen.”

