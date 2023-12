Vrachtwagen botst op ziekenwagen met patiënt in Waregem

Op het kruispunt van de Vijfseweg en de Gentseweg in Sint-Eloois-Vijve, bij Waregem, is dinsdagmiddag een ongeval gebeurd tussen een ziekenwagen en een vrachtwagen. Niemand raakte gewond, maar achterin de ziekenwagen lag wel een patiënt.

Rond 12 uur ’s middags kwam een ziekenwagen van een privéfirma in ziekenvervoer uit de richting van het OLV van Lourdes Ziekenhuis in Waregem. Op het kruispunt van de Gentseweg wou de ziekenwagen, die prioritair reed, door het rode licht rijden en linksaf slaan. Uit die richting kwam echter net een vrachtwagen aangereden en die merkte de ziekenwagen te laat op. Beide voertuigen gingen nog vol in de remmen, maar het kwam tot een hevige aanrijding.

Geen gewonden

Gelukkig raakte niemand daarbij gewond. De patiënt in de ziekenwagen was onderweg naar een ander ziekenhuis. Voor deze persoon moest wel een tweede ambulance komen aanrijden om het transport verder te kunnen zetten. Beide betrokken bestuurders legden een negatieve ademtest af.

Verkeershinder

Het ongeval veroorzaakte behoorlijk wat verkeershinder. Beide voertuigen moesten getakeld worden en de brandweer kwam ter plaatse om het wegdek te reinigen. Deze werken duurden ruim twee uur.