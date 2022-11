Vrachtwagen boort zich door enkele voortuinen in oude loods in Handzame: bestuurder kritiek

Woensdag om 11.27 uur werd Brandweer Westhoek opgeroepen voor instortingsgevaar van een gebouw in de Groenestraat in Handzame. Bij aankomst van de eerste interventieploegen bleek een vrachtwagen door drie voortuinen te zijn gereden, om uiteindelijk tot stilstand te komen in een oude loods.

De brandweer diende de chauffeur van de vrachtwagen te bevrijden. De medische diensten gingen over tot verzorging van de persoon en hebben de chauffeur in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis.

Bij het ongeval werden ook nog twee woningen en een aantal geparkeerde voertuigen beschadigd. Na het onderzoek van de politiediensten, zal bij de takeling van de voertuigen de stabiliteit van de gebouwen worden bekeken.

Er raakte niemand anders gewond. De straat is er plaatselijk afgesloten voor alle verkeer.