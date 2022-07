Vrachtwagen bomvol kadavers belandt in gracht in Torhout nadat bestuurder uithaalt naar vlieg

Langs de Noordlaan in Torhout is woensdagmiddag een vrachtwagen van het kadaververwerkend bedrijf Rendac in de gracht gesukkeld. De chauffeur – een vijftiger uit Jabbeke – bleef ongedeerd.

De vrachtwagen verliet omstreeks 12.30 uur de rotonde ’t Engelshof en sloeg de Noordlaan in richting Zedelgem. Enkele meters verder verloor de chauffeur de controle over het stuur en kwam hij aan de rechterzijde van de weg in de gracht terecht.

De 57-jarige Jabbekenaar kwam met de schrik vrij maar zijn vrachtwagen liep zware schade op. De propvolle laadbak brak open waardoor enkele kadavers op de ventweg terechtkwamen. De rijweg zelf raakte niet versperd waardoor het verkeer door kon blijven rijden.

Vlieg

De chauffeur was op weg naar het depot van Rendac langs de Pottebezemstraat in Torhout. “Ik passeer hier dagelijks”, zegt hij. “Dus ik ben vertrouwd met de weg, maar ik zet altijd mijn ramen op een kier. Een vlieg kwam de stuurcabine binnen gevlogen waarop ik uithaalde met mijn hand. Daardoor ben ik de controle over het stuur verloren.”

Een gespecialiseerde takeldienst kwam met twee kranen ter plaatse om de vrachtwagen – een gevaarte van 26 ton – uit de gracht te tillen. Tijdens de takelwerken werd de weg wel even afgesloten. Achteraf kwam de brandweer het wegdek reinigen.

(AF)