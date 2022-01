Vrachtwagen belandt tegen betonnen middenberm na klapband

Op de E40 in Jabbeke gebeurde dinsdagmiddag even na 15 uur een ongeval. Een vrachtwagen die in de richting van Frankrijk reed kreeg ter hoogte van Snellegem een klapband.

De chauffeur verloor de controle over zijn stuur en kwam tegen de betonnen middenberm terecht. Hij kwam met de schrik vrij. Er waren geen andere voertuigen bij het ongeval betrokken.

Klein ladingverlies

Door het ongeval was er een klein ladingverlies, de brandweer kwam ter plaatse om de weg te reinigen en bracht de nodige signalisatie aan. De wegpolitie deed de vaststellingen. Verkeersproblemen waren er nauwelijks.