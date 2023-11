Vrachtwagen belandt op zijn zij in Brugge, chauffeur overgebracht naar het ziekenhuis

Vrijdagmiddag rond 12.30 uur gebeurde in de Lodewijk Coiseaukaai in de Brugse haven een zwaar ongeval.

Een vrachtwagen met aanhanger week af van de baan en kwam in de zachte berm terecht. Op dat moment was er voor de chauffeur geen houden meer aan en belandde de aanhanger in de diepe sloot. De vrachtwagen kantelde en kwam midden de rijweg op zijn zijkant terecht. De bestuurder werd door de brandweer bijgestaan om zijn cabine te verlaten. Hij werd naar het ziekenhuis overgebracht.

Afgesloten voor verkeer

Door het ongeval is er in de Lodewijk Coiseaukaai geen autoverkeer meer mogelijk. De weg is dan ook vanaf de betoncentrale tot aan de Herdersbrug afgesloten. Dat zal nog duren tot de takelwerkzaamheden achter de rug zijn en de rijbaan vrijgemaakt is.

Hoe het ongeval kon gebeuren wordt onderzocht.