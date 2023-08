Vrachtwagen belandt in sloot langs E40 tussen Aalter en Beernem, tot een uur aanschuiven

Dinsdagmorgen even voor 8 uur gebeurde op de E40 in de richting van de kust een ongeval. Een vrachtwagen ging er tussen Aalter en Beernem door een nog onduidelijke reden van de weg en belandde in de diepe sloot.

Door het ongeval en de takelwerkzaamheden waren er tot twee rijstroken versperd. Om alles veilig te laten verlopen werd het verkeer richting kust af en toe volledig stilgelegd. Dat zorgde meteen voor file.

E40 vermijden

De wachttijden liepen op tot bijna een uur. Hoe het ongeval precies is kunnen gebeuren wordt onderzocht. De takelwerkzaamheden zullen nog een tijd duren. Je kan dus best de E40 vermijden.