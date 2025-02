Vrachtwagen belandt in de gracht

Langs de Schoendalestraat in Sint-Eloois-Vijve is maandagnamiddag een vrachtwagen gekanteld. De bestuurder reed iets na 14 uur in de richting van Desselgem toen zijn truck om onduidelijke redenen met een wiel van de weg af raakte. Het volgeladen gevaarte zakte meteen diep weg in de zachte berm en de bestuurder kreeg zijn voertuig niet meer terug op het wegdek.

De vrachtwagen trok een lang spoor door berm en kantelde uiteindelijk om in de gracht. Onderweg ramde de bestuurder nog een betonnen paal, waardoor de voorruit van zijn cabine barstte. Er lekte ook wat mazout uit de tank, de brandweer kwam ter plaatse om dit op te ruimen.

Het incident veroorzaakte de nodige verkeershinder. De vrachtwagen was volgeladen, waardoor de bergingswerken niet eenvoudig waren. De Schoendalestraat was eerst enkele uren plaatselijk afgesloten en net in de avondspits, rond 16.40 uur, ging de straat volledig dicht om de vrachtwagen uiteindelijk uit de gracht te trekken.