Vrachtwagen belandt in berm na klapband

Woensdagmorgen even over 8.30 uur gebeurde in de Koning Albert 1-laan in Brugge, net voorbij de rotonde aan Kinepolis, een ongeval. Een vrachtwagen die in de richting van Loppem reed, kreeg er net voorbij de rotonde een klapband.

De vrachtwagen kwam in de berm tot stilstand. © JVM

Voor de chauffeur was er geen houden meer aan. De vrachtwagen belandde eerst tegen een geparkeerde oplegger, om vervolgens in de berm tot stilstand te komen. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd bij het ongeval. De politie kwam ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen.

