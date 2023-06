Vorig jaar 17 fietsers overleden in het verkeer

In 2022 kwamen er in West-Vlaanderen 17 fietsers om het leven in het verkeer. Vorig jaar overschreden we in België voor het eerst de grens van 100 overlijdens van fietsers in het verkeer. In totaal kwamen er 102 fietsers om. Dat blijkt uit cijfers van Statbel, het Belgische statistiekbureau. In onze provincie overleden er in totaal 68 mensen bij een verkeersongeval.

In België zijn er vorig jaar maar liefst 102 fietsers overleden in het verkeer. Het is voor het eerst dat we daar de grens van 100 overschrijden. In West-Vlaanderen zijn er in dat zelfde jaar 17 fietsers ter plaatse of binnen de dertig dagen na het ongeval aan hun verwondingen overleden. Dat aantal lag in de vorige jaren wel soms hoger. In 2018 stierven er zelfs 21 fietsers in onze provincie bij een verkeersongeval.

Auto op eerste plaats

Het aantal verkeersdoden in West-Vlaanderen lag sinds 2019 met 57 overlijdens heel wat lager dan in 2018 toen er 82 personen om het leven kwamen. Dat komt voor een groot deel door de coronacrisis. Maar in 2022 nam het aantal verkeersdoden in onze provincie weer toe tot 68. Voor volledig België is er de afgelopen vijf jaar dezelfde dalende trend op te merken door de coronacrisis, maar vorig jaar lag het totale aantal verkeersdoden op 540 personen.

De meerderheid (36,7%) van de verkeersdoden ter plaatse of binnen de 30 dagen na het ongeval vorig jaar in West-Vlaanderen zijn automobilisten (25 personen). Met 17 overlijdens komen de fietsers op een trieste tweede plaats. Twaalf personen, die vorig jaar in het verkeer overleden, verplaatsten zich met een motorfiets.

Daarnaast overleden in het verkeer vier personen met een bromfiets en vier personen in een lichte vrachtauto en drie voetgangers. Geen enkele bestuurder of passagier van een vrachtwagen en tractor kwam in 2022 in West-Vlaanderen om het leven.