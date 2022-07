Voorbijgangers helpen komkommers rapen nadat vrachtwagen kantelt op Marktplaats in Staden

Maandag viel net voor de middag een grote hoeveelheid komkommers van landbouwvoertuig op het wegdek op de Marktplaats in Staden.

De lading komkommers lagen verspreid over een stook van wel 40 meter in het centrum van de gemeente. De brandweer snelde ter plaatse om de komkommers op te ruimen. Ze kregen daarvoor de hulp van heel wat voorbijgangers die hielpen de groenten in terug in bakken te leggen. Door het voorval was er in de omgeving van de Marktplaats een tijdlang lichte verkeershinder.