Vogelhandel Sandra in Torhout krijgt al voor derde keer auto binnen via voordeur na ongeval

Voor de derde keer in hun 30-jarig bestaan kreeg Vogelhandel Sandra in de Bollestraat in Torhout een auto binnen via de voordeur. Dat gebeurde dinsdagavond opnieuw, nadat een bestuurder op het kruispunt geen voorrang verleende.

“Naast die drie keren kreeg ik ook al diverse malen wagens tegen de gevel. Deze keer kon het wel slecht afgelopen zijn: amper een minuut eerder stond ik aan de deur waar de auto binnen reed”, zegt Sandra Calus (50).

Het ongeval gebeurde dinsdagavond rond 18.45 uur op het kruispunt van de Schavelarestraat met de Bollestraat in Torhout. Een 28-jarige bestuurder van een Peugeot bestelwagen verleende geen voorrang aan een 25-jarige vrouw die rechts met haar Mini uit de Bollestraat kwam.

Er volgde een aanrijding en door de klap vloog de bestelwagen Vogelhandel Sandra binnen via de voordeur.

Minuut eerder vol geraakt

Uitbaatster Sandra Calus had net de plaats van de impact verlaten. “De winkel was nog niet lang dicht en ik noteer op die plaats altijd de bestellingen”, zegt Sandra.

“Nog geen minuut was ik daar weg om boven de bestellingen in te geven op de computer. Plots hoorde ik gepiep en dan een doffe knal. ‘ja, er zit weer een binnen’, wist ik meteen. Het is immers al de derde keer dat op exact dezelfde manier, door iemand die geen voorrang verleent, een wagen binnen vliegt via de voordeur. En dan vergeet ik de verschillende keren dat er iemand tegen de gevel reed nog.”

“De schade beneden was groot maar ik prijs me vooral gelukkig dat ik net weg was van die plaats. Anders was ik vol geraakt of misschien nog erger. Het paaltje dat op het voetpad stond werd enkele meters weg geslingerd in mijn zaak.”

Vogelkooien volledig vernield

Terwijl de hulpdiensten gebeld werden ontfermden Sandra en haar man zich om de slachtoffer. “De bestuurder van de bestelwagen was ongedeerd en excuseerde zich meteen”, vervolgt Sandra. “Maar die jonge vrouw in die Mini was compleet in shock. Ze zat te trillen achter het stuur en kon zelfs niet uitstappen. Mijn man heeft haar eruit gehaald omdat haar wagen veel olie en benzine lekte en we vreesden dat het gevaarlijk kon zijn.”

“Zij werd naar het ziekenhuis gebracht. Voor ons was het daarna schade opmeten. En die is groot. Vijf grote vogelkooien van elk 220 euro per stuk zijn vernield. Ook heel wat producten voor vogels zijn kapot. De voordeur en het raam lagen binnen, de zuil is vernield en het metselwerk werd alweer geraakt.”

“De totale schade moet nog beraamd worden maar zal wellicht oplopen. En volgens de eerste berichten zal het vijf maanden duren eer ik een nieuwe voordeur heb.”

Gevaarlijk kruispunt

Een kleine meevaller: de klanten kunnen nog steeds vlot binnen in de vogelhandel want de ingang is reeds lange tijd via de poort aan de zijkant. “De inkomdeur gebruiken we niet meer, vandaar dat er spullen achter stonden. Door de vele aanrijdingen moest het metselwerk telkens hersteld worden. Zelfs in die mate dat de verzekeraar plots zei: je kan het verschil niet meer zien tussen oude en nieuwe schade waarna de hele voorgevel versterkt werd.”

“Maar beter nog zou zijn om hier wat extra palen op het voetpad te zetten. Het kruispunt is gevaarlijk voor dit soort aanrijdingen. Al moeten bestuurders in eerste plaats natuurlijk de voorrangsregels kennen en niet te snel rijden.”

(JH)