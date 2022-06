Voetgangster levensgevaarlijk gewond na aanrijding door auto

Een 21-jarige voetgangster geraakte vrijdagochtend levensgevaarlijk gewond nadat ze aangereden werd langs de Brugsesteenweg in Roeselare. De vrouw werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis in Rumbeke.

Het ongeval gebeurde omstreeks 10.30 uur. Manal E. (21) wou aan het zebrapad vlakbij de Mediamarkt de weg oversteken. Volgens getuigen keek ze daarbij niet of er al dan niet verkeer passeerde. Op dat ogenblik kwam er net een vrouw aangereden. Zij reed met haar Peugeot richting het centrum van de stad. De vrouw kon de jongedame iet meer ontwijken.

De 21-jarige Roeselaarse belandde rechts vooraan de wagen tegen de voorruit. Daarna viel ze hard tegen de grond op het fietspad. Omstaanders hadden onmiddellijk de ernst van de situatie door en verwittigden de hulpdiensten. De jonge vrouw kreeg ter plaatse de eerste zorgen toegediend.

Ze werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis in Rumbeke. Door het voorval ontstond er serieuze verkeershinder in de omgeving van de Brugsesteenweg. De brandweer en de politie leidden het verkeer in goede banen. Het parket van Kortrijk stuurde een verkeersdeskundige om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken.