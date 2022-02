Voetgangers gewond door rondvliegende brokstukken nadat auto tegen boom rijdt

Op de Nieuwpoortsteenweg op de grens tussen Oostduinkerke en Nieuwpoort gebeurde zondag in de vroege ochtend een zwaar verkeersongeval. Een bestuurster knalde tegen een boom en twee voetgangers die op dat moment voorbij wandelden werd geraakt door rondvliegende brokstukken.

Het ongeval gebeurde rond 5.15 uur op de Nieuwpoortsteenweg net voor de weg over gaat in de Canadalaan, op grondgebied Oostduinkerke. Een 25-jarige vrouw uit Middelkerke verloor er de controle over het stuur van haar personenwagen en reed tegen een boom. De impact was hevig. Haar auto kwam terug op de rijbaan terecht en door de grote klap vlogen de brokstukken in het rond. Zelfs het motorblok van de wagen kwam door de impact los.

Door een ongelukkig toeval passeerden net op het moment van de botsing twee wandelaars. Het gaat om twee voetgangers van 43 en 66 jaar oud uit Nieuwpoort. Zij waren getuige van het ongeval. Ze werden zelf geraakt door de rondvliegende brokstukken en door het weggeslingerde motorblok. Na het ongeval kwamen de politie en de medische hulpdiensten ter plaatse.

Beide voetgangers bleken als bij wonder slechts lichtgewond te zijn geraakt. Ook de 25-jarige bestuurster raakte lichtgewond, ondanks de hevige botsing. Zij klaagde vooral over pijn aan de heupen. De drie gewonden kregen allen medische verzorging.

De bestuurster bleek te rijden onder invloed en legde een positieve ademtest af. Ze speelde haar rijbewijs kwijt voor 15 dagen. De brandweer moest nadien nog ter plaatse komen om de talrijke brokstukken op te ruimen.

