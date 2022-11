Voetganger overleden na aanrijding door bus in Le Bizet

Woensdagvoormiddag liet een man het leven nadat hij in Le Bizet door een bus werd gegrepen. Hulp kon niet meer baten, het slachtoffer stierf ter plaatse. Het kruispunt werd urenlang voor het verkeer afgesloten.

“Gruwelijke beelden!” Omstanders en getuigen waren in shock door de taferelen die zich voor hun neus hadden afgespeeld. Het ongeval gebeurde pal op de Franse grens, met name op het kruispunt van de Armentièresstraat en de Plankenwegel. Rond 11 uur reed een bus van de openbare vervoersmaatschappij Île-de-France, uit de richting van de bushalte aan de Plankenwegel en wilde de avenue Léon Blum (Armentières) indraaien. De bus reed over een man die aan het oversteken was, waarop het slachtoffer overleed.

Dubbele aanrijding

“Het was een surrealistisch beeld”, klinkt het bij een vriend van het slachtoffer die eveneens het voorval zag gebeuren. “Ik zag mijn vriend wandelen toen de bus voorbij kwam. Ter hoogte van het kruispunt, net toen de bus wilde indraaien, wilde mijn vriend nog snel oversteken. Ik heb er geen idee van wat er door zijn hoofd ging want het was onmogelijk dat nog op een veilige manier te doen. Toch besloot hij nog even te lopen en kwam zo onder de wielen van de bus terecht.”

Het gevolg was dramatisch. “Iedereen begon te gillen terwijl de bus over mijn vriend reed en we zagen ook hoe de chauffeur schrok. Hij had hem helemaal niet gezien en blijkbaar moet hij hebben gedacht dat hij de boordstenen had geraakt. Hij schakelde de bus in achteruit en reed zo nogmaals over mijn vriend heen. Er was overal bloed, zijn lichaam was volledig verhakkeld en dan pas drong het tot de buschauffeur door dat er zich een drama had afgespeeld.”

Tientallen getuigen

Het geheel werd gezien door tientallen mensen, die allen psychologische begeleiding kregen aangeboden. Heel wat mensen stelden zich ook de vraag wat de man in hemelsnaam bezielde, al heeft zijn vriend er een duidelijke mening over. “Het is een veertiger die hier in de buurt verblijft”, klinkt het.

“Hij heeft een moeilijk leven achter de rug en gaat her en der slapen, van opvangtehuis naar kennissen of vrienden. Drugs bepalen mee de trend van zijn leven en toen ik hem deze morgen zag, had ik al de indruk dat hij zwaar onder invloed was. Waarschijnlijk gaat het in die richting moeten worden gezocht en moet hij er nog van overtuigd zijn geweest dat hij nog snel kon oversteken.”

Het kruispunt, dat zowel op Belgisch als Frans grondgebied ligt, werd urenlang voor het verkeer afgesloten. Aan Belgische kant moest het verkeer via de Touquetstraat worden omgeleid. Aan Franse kant werden automobilisten dan weer via Houplines omgeleid. Verschillende deskundigen kwamen ter plaatse en de politie had de handen vol met het wegjagen van jongeren, die foto’s van het lichaam wilden nemen.

Bij zowel politie als parket was niemand bereikbaar voor commentaar.