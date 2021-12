Voetbalclub zonder gas na ongeval in Proven

In de Roesbruggestraat in Proven (Poperinge) kwam het in de nacht van dinsdag op woensdag tot een verkeersongeval ter hoogte van het voetbalveld van TSC Proven. Een 31-jarige automobilist raakte daarbij ook een kastje voor de gastoevoer waardoor de club zonder gas zat.

Het ongeluk gebeurde even voor 3 uur ’s nachts toen een 31-jarige bestuurder met zijn wagen in de Roesbruggestraat reed richting Proven. Om een onduidelijke reden knalde de man met zijn auto vol op de middengeleiders op de weg. De Opel werd daardoor stuurloos.

“De bestuurder botste vervolgens rechts van de weg tegen een lantaarnpaal”, zegt Glenn Verdru van politiezone Arro Ieper. “Ook een kastje van de gastoevoer werd geraakt waardoor een gaslek ontstond. De bestuurder bleek niet gewond te zijn. Wellicht viel hij in slaap toen het ongeval gebeurde.” Door de botsing knakte de elektriciteitspaal ook af. De meeste problemen waren er echter door het gaslek.

“Wij werden rond 3 uur opgeroepen voor dat gaslek”, zegt luitenant Daan Vandenbussche van post Zuid-Ijzer. “De politie was toen al bezig met de vaststellingen van het ongeval. Na metingen bleek er geen gevaar te zijn voor de omgeving. In afwachting van de komst van Fluvius om het lek te dichten hebben wij het wegdek gereinigd. Er lagen gelekte motorvloeistoffen en wat brokstukken ter plaatse.” Fluvius kwam ter plaatse om het lek te herstellen en de elektriciteitspaal te vernieuwen. Of en hoe lang omwonenden zonder stroom zaten is niet duidelijk.

Geen gevolgen voor voetbal

Voorzitter Stefaan Desmet van derdeprovincialer TSC Proven was nog niet op de hoogte van het ongeval. “Maar ik zal gaan kijken om te zien of er iets moet gebeuren”, zegt hij. “Zelfs als we vandaag of nog wat langer zonder gas zouden zitten is dat geen probleem. Enerzijds ligt de competitie toch stil tot eind januari en anderzijds kunnen er omwille van corona ook geen andere activiteiten meer doorgaan.” Voor buurtbewoners was er door het gaslek geen gevaar. Er moest ook niemand geëvacueerd worden. Fluvius kwam ’s nachts nog ter plaatse om te werken aan het elektriciteits- en gasprobleem.

