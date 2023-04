Voertuigen rijp voor schroothoop na ongeval langs Zuiderring in Ieper

Omstreeks 18.15 uur maandagavond gebeurde een zwaar ongeval langs de Zuiderring in Ieper. In het stuk tussen het rond punt van de Meenseweg en de oprit van de autosnelweg verloor een bestelwagen een deel van zijn lading. De eerstvolgende wagen ging hierbij hard in de remmen waarbij twee achterliggende voertuigen op elkaar inreden.

De hulpdiensten kwamen ter plaatse en namen drie bestuurders mee naar het Jan Yperman ziekenhuis. Twee bestuurders hadden lichte verwondingen en waren in shock. Een derde bestuurder diende ter plaatse geholpen te worden vooraleer ze het voertuig op eigen kracht kon verlaten.

Grote hinder

De materiële schade is enorm. Zeker twee voertuigen zijn rijp voor de schroothoop. Door dit ongeval is de Zuiderring enige tijd volledig afgesloten, zodat de hulpdiensten hun taak kunnen uitvoeren. Hierdoor is er grote hinder voor het verkeer. Brandweer en takeldiensten werken zo snel mogelijk om de rijbaan terug vrij te maken. (DBI)