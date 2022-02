Voertuig slipt op modderig wegdek: bestuurster even vast in voertuig

Een auto belandde dinsdagavond naast het glibberige wegdek van een landelijke weg in Zandvoorde bij Zonnebeke. De hulpdiensten kwamen ter plaatse, want de bestuurster raakte niet zelf uit het voertuig.

Brandweer Westhoek werd rond 22.30 uur opgeroepen voor een gekneld persoon in een voertuig in de Houtemstraat op het platteland bij het Zonnebeekse dorpje Zandvoorde. Bij aankomst van de hulpdiensten bleek dat een auto wat verderop van het natte modderige wegdek was geraakt langs de Oude Zonnebekestraat.

Weg versperd

De Opel Astra kwam schuin tot stilstand tussen de berm en een akker. “De bestuurster, die vlakbij zou wonen, kon niet op eigen kracht uit het voertuig raken”, zegt Johan Bonnier, brandweerkapitein van de post Wervik. “De vrouw werd overgebracht naar het ziekenhuis voor een controle.”

De weg was een tijdje versperd tot de wagen getakeld werd. De brandweer ruimde de modder op de rijbaan op. (TP)