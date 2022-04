Voertuig rijdt in op botsabsorbeerder: E403 tijdlang versperd

Even voor 20 uur gebeurde een spectaculair ongeval op de E403 ter hoogte van Lichtervelde. Een voertuig reed er in op een botsabsorbeerder.

Het ongeval deed zich voor in de rijrichting van Brugge, even voor 20 uur. Diverse hulpdiensten rukten uit. Meerdere voertuigen waren bij het ongeval betrokken. De snelweg was een tijdlang versperd. Momenteel is de brandweer het wegdek terug vrij aan het maken. Het verkeer kan het ongeval voorbij via de pechstrook. (GST)