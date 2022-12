Voertuig belandt op z’n zij nadat bestuurster controle over stuur verliest

Bij een spectaculair verkeersongeval in de Schaapstraat in Uitkerke bij Blankenberge is dinsdagavond een 57-jarige vrouw gewond geraakt. De vrouw woont vlakbij in de buurt, maar verloor in de straat plots de controle over het stuur en belandde op haar zijkant.

Het ongeval gebeurde omstreeks 17.45 uur. De vrouw was met haar wagen op weg naar huis, toen ze in de Schaapstraat van de rijbaan afging. Hoe dat gebeurde, was niet meteen duidelijk. Vast staat dat de 57-jarige bestuurster eerst tegen een boom langs de kant van de weg reed, om vervolgens op haar zijkant tot stilstand te komen.

De hulpdiensten snelden ter plaatse, maar uiteindelijk kon ze op eigen kracht uit het wrak klauteren. De schade aan haar wagen is wel zeer groot. De brandweer zaagde de aangereden boom om voor alle veiligheid.