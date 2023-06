Vluchtmisdrijf na aanrijding van 13-jarige op fiets in Kortemark: “Haar vakantie is om zeep”

De 13-jarige I. uit Kortemark werd dinsdag tijdens een fietstochtje aangereden door een auto die vluchtmisdrijf pleegde. Ze belandde in de gracht en liep een dubbele polsbreuk op. Zowel haar papa D., mama als de politie zoeken de aanrijder. “Het is onmogelijk dat die bestuurder niets zag want I. werd geraakt door de zijkant van de wagen tijdens het kruisen. Vluchten was gewoon laf. Maar mijn dochter draagt wel de gevolgen: heel haar zomer is verpest.”

Het had een fantastische zomer moeten worden voor de 13-jarige I. uit Kortemark. Het meisje zit in het zesde leerjaar in Torhout en gaat volgend jaar naar het middelbaar. Nog op het programma: een heuse afsluitweek met haar klasgenoten op adventurekamp in Durbuy volgende week. Dat alles valt in het water nadat ze deze week op haar fiets werd aangereden.

Dubbele polsbreuk

De feiten gebeurden dinsdagmiddag om 16.15 uur in de Moereveldstraat in Torhout. “Ik was mijn dochter gaan ophalen op school nadat ze een daguitstap maakten”, zegt haar papa D. (46). “Ik dacht dat ze te moe zou zijn om naar huis te fietsen maar ze stond er toch op. Dan reed ik maar voorop met de auto naar huis. Halverwege de straat zette ik me aan de kant om twee tegenliggers door te laten. En dan gebeurde het. In mijn achteruitkijkspiegel zag ik hoe een goudgrijze Renault I. aanreed tijdens het kruisen. Mijn dochter kreeg een ferme klap te verwerken en belandde in de gracht met haar zware fiets op haar. Ze kermde het uit van de pijn. Ik schoot haar te hulp samen met twee oudere mensen die stopten. Van daaruit ging het naar de spoed en wachtte ik samen met haar mama op het zware verdict: een dubbele polsbreuk. En armbreuk. Een lelijke breuk zelfs.”

Zomer verpest

In het ziekenhuis kreeg I. een gips om en kwam de politie langs voor verklaringen. Het meisje herstelt thuis en probeert nog zo goed mogelijk naar school te gaan. “Maar ze lijdt veel pijn en heeft het moeilijk”, vervolgt papa. “Het is moeilijk te vatten. Waarom stopte die bestuurder niet? De aanrijding gebeurde tijdens het kruisen aan de zijkant van de wagen. Die bestuurder moét dit gezien hebben! Je laat een kind toch niet zomaar liggen? De gevolgen zijn voor I. bijzonder zwaar: haar hele zomer is verpest. Haar afsluitweek in Durbuy met haar klasgenootjes gaat grotendeels verloren. Zij gaan een hele week, ik breng I. vanaf woensdag zodat ze toch even samen kan zijn. Maar adventure-activiteiten kan ze zeker niet mee doen. Ook onze reis naar Spanje kan niet doorgaan. I. is een echte waterrat. Van glijbanen gaan in zwembaden is ook al niet mogelijk. Ze heeft er al veel om geweend.”

Goudgrijze Renault

Papa D. deed aangifte bij de politie die in het ziekenhuis verklaringen kwam opnemen. De aanrijder zou met een goudgrijze Renault Scenic van modeljaar 2010-2016 rijden met Belgische nummerplaat. Wie tips heeft, wordt gevraagd de politie te verwittigen. (JH)