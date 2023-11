‘Viking’ Tony overleeft zware klap met truck op E17: “Blij dat ik dit kan navertellen”

Een bijzonder zwaar ongeval op de E17 in Marke kostte donderdagochtend bijna het leven aan Tony Huys (38) uit Lo-Reninge. Tony, die bekend staat als ‘de Viking’ door zijn ruige uiterlijk, overleefde een zware klap met zijn vrachtwagen. “Ze noemen me niet voor niets de Viking”, lacht Tony.

Donderdagochtend, rond 7.30 uur. De 38-jarige trucker Tony Huys uit Lo-Reninge is voor een firma uit Staden onderweg op de E17 in Marke. Plots ging het verkeerd en reed Tony achteraan in op een stilstaande vrachtwagen in de file richting Frankrijk. De ravage was groot. De cabine van zijn truck werd afgerukt en de man zat gekneld in zijn zwaar verhakkelde cabine. Na een half uur werd hij bevrijd en naar het ziekenhuis gebracht.

Tony, de Viking

De man werd donderdag onderzocht in het AZ Groeninge in Kortrijk en mag blij zijn dat hij de klap kan navertellen. “Ze noemen me dan ook niet voor niets Tony, de Viking omwille van mijn ruige uiterlijk”, lacht de dertiger vanop zijn ziekbed, waar hij door zijn gebroken ribben meteen spijt van krijgt. “Ze zeiden dat ik in levensgevaar was, maar dat was ik nooit. Ik mag wel van geluk spreken.”

Omdat de man nog versuft is doet zijn zus Anouscka verder het verhaal. “Het ongeval gebeurde toen Tony vertraagde om een vrachtwagen die vanaf de R8 kwam in te laten voegen. Die vrachtwagen ging meteen naar het tweede rijvak en zo botste Tony op een stilstaande truck reed op het moment dat hij wilde afslaan naar het tankstation om een koffietje te drinken. De klap was enorm. Zeker toen ik hoorde dat zijn volledige cabine was losgerukt vreesde ik het ergste. In het laadruim lag een rol staal van liefst 22 ton zwaar. Die is gelukkig niet door zijn cabine geschoten.”

Gebroken ruggenwervel

Tony lag gisteren nog in het ziekenhuis en liep uiteindelijk toch ernstige verwondingen op. “Het zwaarste is dat hij een gebroken ruggenwervel opliep”, vervolgt Anouscka. “Maar omdat die niet verplaatst is, moet hij niet geopereerd worden. Het zal met medicatie moeten genezen. Daarnaast heeft hij ook twee gebroken ribben. Dat bezorgt hem vooral veel last bij het draaien en lachen (lacht). Tot slot liep hij ook een open teenbreuk op en wat verwondingen in het gezicht. Het zal wekenlang revalideren vragen maar daar heeft onze viking weinig zin in. Hij zou volgende week terug in zijn truck willen kruipen maar dat gaat uiteraard niet. Mijn broer is intussen 12 jaar trucker en rijdt altijd heel verantwoord. Hij mag er dan wel uitzien als een ruige Viking, hij is heel zachtaardig van inborst. Ook in het verkeer.” (JH)