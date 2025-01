Vijftal ongevallen door gladheid in regio rond Roeselare: geen zwaargewonden, wel aanzienlijke schade

Woensdagochtend gebeurde er een vijftal ongevallen in de regio rond Roeselare door gladheid. Niemand geraakte daarbij zwaargewond. Verschillende wagens liepen wel aanzienlijke schade op.

De politie werd onder andere opgeroepen voor een ongeval langs de Ieperseweg in Rumbeke. Een 29-jarige man uit Kortemark schoof er met zijn wagen tegen een elektriciteitspaal. Die kraakte af, waardoor de kabels laag over de weg kwamen te hangen. De brandweer en Fluvius kwamen ter plaatse om het probleem op te lossen. De chauffeur kwam met de schrik vrij. Zijn wagen liep wel serieuze schade op. Ook langs de Penemolenstraat in Roeselare, Geitestraat in Izegem en Kleine Noordstraat gebeurden er woensdagochtend ongevallen door gladheid.

Ook later deze dag blijft het opletten. De kans is niet onbestaande dat het zal sneeuwen.