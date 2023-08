Vijf kindjes blijven ongedeerd bij zwaar ongeval in omstreden Steenstraat in Elverdinge

Drie maanden na een zwaar ongeval met dronken bestuurder en een petitie van bewoners voor een fietspad en extra veiligheid gebeurde zondag een nieuw ongeval in de Steenstraat in Elverdinge. Daarbij waren vijf kindjes betrokken van twee tot elf jaar. Ze bleven allemaal ongedeerd.

Politiezone Arro Ieper kreeg zondagavond om 19.20 uur melding van het ongeval. In Elverdinge bij Ieper waren twee wagens tegen elkaar gereden in de Steenstraat, ter hoogte van een woning en geparkeerd voertuig, dat net niet in de brokken deelde.

In de betrokken wagens zaten verschillende kinderen: een 25-jarige man uit Langemark en een kindje van 2 jaar in het ene voertuig en een 39-jarig koppel uit Ieper met vier kinderen van 2, 8, 10 en 11 jaar in het andere voertuig. Alle inzittenden werden overgebracht naar het ziekenhuis voor een controle. Daar werden geen verwondingen vastgesteld.

Verblind door de zon

Volgens de politie verklaarde een van de betrokkenen verblind te zijn geweest door de zon, waardoor afgeweken werd van het rijvak. De twee voertuigen waren zwaar beschadigd. Ieperse takeldienst werd opgeroepen om ze allebei weg te takelen. Het verkeer kon beurtelings blijven passeren.

“Men rijdt vaak te snel over de vrij smalle rijvakken” – Buurtbewoonster Inne

Eerder dit jaar waarschuwden misnoegde bewoners voor hun “levensgevaarlijke” straat. “Men rijdt vaak te snel over de vrij smalle rijvakken”, getuigde Inne Malfait (50), die al 20 jaar in de straat woont. “Na de vele bochten worden bestuurders weleens verrast door een tegenligger. Als het gaat om kruisende vrachtwagens of tractoren, is er geen enkele uitwijkmogelijkheid: fietsers en voetgangers springen dan de graskant in. Het is van moeten, of je overleeft het niet. Zo voelde ik me al meermaals bedreigd.”

Pas na verkiezingen van 2024

De bewoners ondertekenden een petitie en overhandigden die aan het stadsbestuur van Ieper voor een langverwacht eerste fietspad in de Steenstraat. “De mensen durven hun kinderen niet naar school sturen met de fiets. Zo kan het niet verder”, stelde Johan Couchez (63), die intussen 35 jaar in de straat woont. “We willen niet wachten op een volgend ongeval.”

In deze bestuursperiode zijn geen middelen voorzien voor de Steenstraat, eventuele maatregelen worden dus pas uitgevoerd na de verkiezingen van 2024. (TP)