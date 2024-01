Vijf gewonden waarvan twee zwaar nadat pick-up bomen ramt in Oostduinkerke

In Oostduinkerke kwam het in de nacht van vrijdag op zaterdag tot een zwaar ongeval met een pick-up. Een Dodge RAM 1500 ging van de baan af, ramde enkele bomen en kwamen tegen een tuinafsluiting terecht. Er zaten vijf personen in de wagen. Een 49-jarige passagier raakte zwaargewond, net als een andere inzittende. De drie andere werden lichtgewond.

Het ongeval gebeurde om 3.50 uur op de Koksijdesteenweg tussen Oostduinkerke en Koksijde. Een 25-jarige man uit De Panne reed er met een Dodge RAM 1500 in de richting van Koksijde toen het plots om een onduidelijke reden verkeerd ging. In een bocht verloor de bestuurder de controle over het stuur en ging van de baan af. De zware pick-up ramde naast de weg enkele bomen en kwam tot stilstand tegen een betonnen afsluiting van een tuin.

De klap was bijzonder zwaar maar geen van de vijf inzittenden belandden uit het voertuig. Na het ongeval kwamen de medische hulpdiensten massaal ter plaatse. Drie ziekenwagens en een MUG-dienst snelden samen met de politie ter plaatse. Een 49-jarige man in de wagen bleek zwaargewond te zijn, maar is niet in levensgevaar. Hij liep een hoofdwonde op, en had pijn aan de benen en borststreek. Een andere inzittende liep wellicht een breuk op, de drie andere inzittenden raakten lichtgewond. Het gaat allen om mannen: een 22-jarige man uit De Panne, een 23-jarige man uit Veurne en een 44-jarige man uit De Panne. De slachtoffers werden allemaal overgebracht naar het ziekenhuis voor verzorging.

Baan lange tijd afgesloten

De politie Westkust deed intussen de nodige vaststellingen en liet de Koksijdesteenweg afsluiten. De bestuurder legde een negatieve adem- en drugstest af. Na het ongeval werd de brandweer nog opgeroepen om brokstukken en gelekte motorvloeistoffen op te ruimen en om signalisatie aan beide zijden van de weg te plaatsen. De baan bleef daarom een tijdlang afgesloten maar werd voor 6 uur terug vrijgegeven. De Dodge verloor bij de impact een wiel en is zwaar beschadigd. Wellicht is de wagen rijp voor de schroothoop. Het voertuig werd getakeld. (JH)