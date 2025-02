Vijf doden bij ongevallen aan overwegen in 2024, aantal ongevallen in dalende lijn

Er zijn vorig jaar vijf doden en negen zwaargewonden gevallen bij ongevallen aan overwegen in België. In totaal waren er dertig ongevallen, één minder dan in 2023. Dat meldt spoorinfrastructuurbeheerder Infrabel.

Het aantal ongevallen aan overwegen, gedefinieerd als een aanrijding tussen een trein een voertuig of (zachte) weggebruiker aan een overweg, lijkt in dalende lijn. “Tijdens de periode 2008-2021 waren er jaarlijks gemiddeld 45 à 50 ongevallen. Vorig jaar heeft Infrabel dertig ongevallen geregistreerd, dit is historisch laag wanneer we het ‘coronajaar 2020’ uitsluiten, toen er belangrijke verkeersbeperkingen waren”, zo stelt Infrabel.

De dalende tendens is volgens Infrabel onder meer te danken aan maatregelen zoals vervanging van overwegen, sensibilisering… maar ook de ingebruikname van het gratis noodnummer 1711. “Vorig jaar zijn er dankzij contact met 1711 ten minste twintig aanrijdingen vermeden”, klinkt het.

Enkele vaststellingen

“De belangrijkste vaststellingen in 2024 zijn dat het aantal slachtoffers hoog blijft: vijf doden en negen zwaargewonden tegenover zes doden en vijf zwaargewonden in 2023. Voorts dat 30 procent van de ongevallen zich voordoet in de wintermaanden november, december en januari”, zo blijkt.

Zestig procent van de ongevallen is te wijten aan weggebruikers die de overweg oversteken terwijl de lichten op rood staan en de slagbomen gesloten zijn. In 80 procent van de ongevallen is een voertuig betrokken, maar het zijn vooral zachte weggebruikers (fietsers en voetgangers) die het meeste risico blijven lopen bij een aanrijding.

“Een laatste terugkerende vaststelling is dat de ongevallen buiten havengebied voornamelijk gebeuren met buurtbewoners die vaak passeren aan de overweg en uit gewoonte (foutief) denken dat hen niets kan overkomen”, aldus Infrabel.

