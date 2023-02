Vier wagens betrokken bij kettingbotsing in Oostende: vijf personen ter controle naar het ziekenhuis

Vier auto’s raakten betrokken in een kettingbotsing in de Torhoutsesteenweg donderdagmiddag rond 14.45 uur. Dat meldt de politie van Oostende in een persbericht.

In de richting van Gistel, op het kruispunt met de Rolbaanstraat, stonden verschillende auto’s stil aan het rode verkeerslicht. Een 63-jarige bestuurder die kwam aangereden merkte de rij auto’s te laat op en hij reed in op de staart van de file. Daardoor ontstond een soort domino-effect en botsten vier auto’s kop-staart tegen elkaar. Alle bestuurders legden een negatieve ademtest af. In totaal raakten vijf personen gekwetst. Ze moesten ter controle naar het ziekenhuis.