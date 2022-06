Vier voertuigen betrokken bij ongeval, vier personen naar ziekenhuis

Donderdagnamiddag raakten 4 voertuigen betrokken bij een ongeval in de Rekkemsestraat. 4 personen werden met lichte verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht.

Een moment van onoplettendheid, een felle zon of een bruusk manoeuvre? Het onderzoek naar de precieze omstandigheden van het ongeval zijn nog lopende maar wat wel zeker is, is dat er heel wat brokstukken mee gepaard gingen.

“Rond 16:30 uur kregen we een oproep binnen voor een verkeersongeval”, verklaarde de woordvoerder van politiezone Vlas nadien. “In de Rekkemsestraat, ter hoogte van het kruispunt met de Keiweg, raakten 4 voertuigen betrokken in een kopstaart-aanrijding. Al snel werd duidelijk dat het laatste voertuig een kettingreactie had veroorzaakt. De wagen reed vol in op zijn voorligger, die op zijn beurt tegen zijn voorligger reed. Dit werd nogmaals herhaald met een 4de wagen, wat resulteerde in de situatie zoals ze was. 4 personen, 3 passagiers en 1 chauffeur, werden met lichte verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht.”

Tijdens de vaststellingen van het ongeval werd de rijstrook in de richting van Marke centrum voor het verkeer afgesloten. Dit bracht de nodige hinder met zich mee.