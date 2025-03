Vier voertuigen betrokken bij ongeval langs N43: geen gewonden, wel even wat verkeershinder

Langs de Kortrijkseweg (N43) in Beveren-Leie is donderdagnamiddag een kleine kettingbotsing gebeurd in de richting van Waregem. Vier voertuigen raakten betrokken, maar er vielen gelukkig geen gewonden.

Rond 14.45 uur was een kleine file ontstaan achter een Mercedes die even stilstond om te kunnen afslaan. Een vrachtwagen die vanuit de richting van Harelbeke kwam, merkte de rij auto’s te laat op en kon niet meer tijdig remmen. De truckchauffeur reed achteraan in op een bestelwagen met een laadbak, gelukkig aan geen al te hoge snelheid meer.

Domino-effect

De botsing veroorzaakte een domino-effect in de file. De bestelwagen schoot door de aanrijding vooruit en knalde tegen een witte BMW. De achterkant van deze wagen liep veel schade op, de achterruit verbrijzelde volledig. De BMW schoot op zijn beurt door tegen de trekhaak van de Mercedes, die vooraan in de rij stond. Deze laatste liep op het eerste zicht geen schade op.

Verkeershinder

Alle inzittenden bleven ongedeerd. De brandweer kwam ter plaatse om de brokstukken op te ruimen en de BMW moest getakeld worden. Tijdens deze werken was een rijstrook van de N43 plaatselijk afgesloten, wat enige verkeershinder veroorzaakte.