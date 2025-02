Vier ongevallen bij West-Vlaamse overwegen in 2024, maar gelukkig geen slachtoffers

In onze provincie zijn er vorig jaar 4 ongevallen gebeurd bij een overweg. Gelukkig raakte er daarbij niemand gewond. In de rest van het land zijn er 5 doden en 9 zwaargewonden gevallen bij ongevallen aan een overweg. In totaal waren er dertig ongevallen, één minder dan in 2023. Dat meldt spoorinfrastructuurbeheerder Infrabel.

Het aantal ongevallen aan overwegen, gedefinieerd als een aanrijding tussen een trein een voertuig of (zachte) weggebruiker aan een overweg, lijkt in dalende lijn. “Tijdens de periode 2008-2021 waren er jaarlijks gemiddeld 45 à 50 ongevallen. Vorig jaar heeft Infrabel 30 ongevallen geregistreerd, dit is historisch laag wanneer we het ‘coronajaar 2020’ uitsluiten, toen er belangrijke verkeersbeperkingen waren”, zo stelt Infrabel.

“Als we de ongevallen in een heel specifieke omgeving zoals de havengebieden buiten beschouwing laten, dan is de daling nog duidelijker: van 25 ongevallen in 2023 naar 21 ongevallen in 2024. In havengebied waren er vorig jaar negen ongevallen in vergelijking met zes in 2023 maar ondanks deze stijging merken we er de laatste jaren ook een dalende tendens”, zo meldt Infrabel, die dit voorjaar een nieuwe sensibiliseringscampagne rond overwegen in de havens lanceert.

De dalende tendens is volgens Infrabel onder meer te danken aan maatregelen zoals vervanging van overwegen, sensibilisering… maar ook de ingebruikname van het gratis noodnummer 1711. “Vorig jaar zijn er dankzij contact met 1711 ten minste 20 aanrijdingen vermeden”, klinkt het. Wie het nummer belt, komt rechtstreeks in contact met de verkeersleiding, die op basis van de verstrekte info indien nodig onmiddellijk het treinverkeer kan stilleggen. Er komt dit jaar een herinneringscampagne rond 1711.

Enkele vaststellingen

In West-Vlaanderen gebeurden er 4 ongevallen aan een overweg, waarvan 1 in een havengebied. Maar daarbij vielen helemaal geen slachtoffers, dankzij correcte handelingen. “Het aantal slachtoffers in de rest van België in 2024 blijft hoog: vijf doden en negen zwaargewonden tegenover zes doden en vijf zwaargewonden in 2023. Voorts dat 30 procent van de ongevallen zich voordoet in de wintermaanden november, december en januari”, zo blijkt.

Zestig procent van de ongevallen is te wijten aan weggebruikers die de overweg oversteken terwijl de lichten op rood staan en de slagbomen gesloten zijn. In 80 procent van de ongevallen is een voertuig betrokken, maar het zijn vooral zachte weggebruikers (fietsers en voetgangers) die het meeste risico blijven lopen bij een aanrijding.

“Een laatste terugkerende vaststelling is dat de ongevallen buiten havengebied voornamelijk gebeuren met buurtbewoners die vaak passeren aan de overweg en uit gewoonte (foutief) denken dat hun niets kan overkomen”, aldus Infrabel.

Een andere vaststelling in 2024 is de terugkerende tendens dat heel wat ongevallen worden veroorzaakt door onvoorzichtigheid: een autobestuurder die stilstaat op de overweg door filevorming of die zich vastrijdt in het spoor naast de overweg door een fout manoeuvre of door te vroeg af te slaan. “Deze twee voorbeelden hebben acht ongevallen in 2024 veroorzaakt.”

Inspanningen verderzetten

Infrabel gaat de inspanningen om ongevallen te voorkomen ook dit jaar voortzetten, luidt het: de uitrol van LED-verlichting op de slagbomen van een 100-tal overwegen om de zichtbaarheid te verbeteren, maar ook de installatie van camera’s met artificiële intelligentie aan een 70-tal risicovolle overwegen. Daarnaast installeert Infrabel dit jaar op een tiental locaties de Warning Box: dit mobiele systeem geeft een geluidssignaal wanneer een weggebruiker voorbij een gesloten slagboom komt.

Hinder

De incidenten aan overwegen veroorzaakten ook storingen en vertragingen voor het treinverkeer. In 2024 waren er 346 incidenten – ongevallen en voorvallen zoals een afgereden slagboom of bovenleiding, verkeersongevallen vlakbij een overweg – die samen voor een vertraging van 48.275 minuten hebben gezorgd, of gemiddeld 2 uur 12 minuten vertraging per dag. Ter vergelijking: in 2023 was er gemiddeld 2 uur 25 minuten vertraging per dag.

