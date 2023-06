Vier lichtgewonden na frontale botsing op kruispunt aan D’Oude Posterie

Vrijdagavond vond er rond 18.30 uur een ongeval plaats op het kruispunt van de Brugsesteenweg (N50) met de Posterijlaan in Pittem. Vier personen werden lichtgewond naar het ziekenhuis afgevoerd.

Vrijdagavond kwam het tot een frontale botsing tussen twee voertuigen op de drukke Brugsesteenweg, aan het kruispunt tussen Neon Elite en café D’Oude Posterie. De bestuurder die van de brug kwam en richting Ardooie reed, wou aan de verkeerslichten links inslaan naar de Posterijlaan. Maar tijdens het manoeuvre knalde de wagen frontaal op een tegenligger.

De hulpdiensten snelden ter plaatse om de eerste zorgen toe te dienen. Uiteindelijk werden vier personen met lichte verwondingen naar het ziekenhuis afgevoerd. Over de omstandigheden van het ongeval is voorlopig weinig gekend. Dat iemand de rode lichten op het kruispunt heeft genegeerd, is een mogelijkheid. Het kruispunt werd een tijd lang geregeld door de politie terwijl de brandweer de brokstukken van de weg ruimde.