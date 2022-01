Vier lichtgewonden bij kop-staartbotsing op Staatsbaan

Bij een botsing tussen drie wagens op de Staatsbaan in Zarren zijn dinsdagavond vier gewonden gevallen. Zij werden allen ter controle overgebracht naar het ziekenhuis.

Het ongeval gebeurde om 19.15 uur op de Staatsbaan ter hoogte van het centrum van Zarren. Een eerste auto was gestopt aan het zebrapad ter hoogte van de inrit naar OC Albatros. Een voetganger wilde daar oversteken. De achteropkomende automobilist had dat echter niet gezien en knalde achteraan in op de voorligger. Daarna werd hij op zijn beurt aangereden door een derde wagen.

Door het ongeval raakten de drie wagens allen beschadigd. Het gaat om twee Opel Corsa’s en een Citroën Berlingo. De wagens waren niet meer rijvaardig en moesten getakeld worden. De drie bestuurders en een passagier werden naar het ziekenhuis gebracht met lichte verwondingen.

Na het ongeval kwam de brandweer ter plaatse om de rijbaan op te ruimen want er lagen brokstukken en gelekte olie op de weg. Daardoor was er even verkeershinder. (JH)