Vier inzittenden kunnen net op tijd uit brandende wagen op snelweg vluchten

Vier Fransen kwamen maandagavond met de schrik vrij toen hun wagen langs de E403 plots vuur vatte en helemaal uitbrandde. De inzittenen konden tijdig hun voertuig verlaten. “Het is maar de wagen, gelukkig is het ons niet.”

Voor drie Franse vrouwen en een man eindigde de eerste dag van het nieuwe jaar op een sisser. “We zijn vandaag naar Oostende geweest en hebben daar onder andere op de dijk gewandeld”, aldus de vrouwen uit Neuville-en-Ferrain in Noord-Frankrijk. Op de terugweg naar huis liep het op de E403, ter hoogte van Sint-Eloois-Winkel, plots verkeerd.

“We zagen een kleine rookontwikkeling van onder de motorkap, maar al snel was er vuur. Alles ging heel erg snel”, aldus één van de vrouwen. Haar man, die achter het stuur zat, kon tijdig het voertuig op de pechstrook parkeren. De vier inzittenden waren tijdig uit de wagen. Die stond al snel in lichterlaaie. De brandweer snelde ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat het voertuig helemaal uitbrandde.

Kon erger

Terwijl de bestuurder een verklaring aflegde bij de politie keken de drie dames van op een afstand toe. “Het was geen nieuwe auto meer, maar hij reed wel nog goed. Maar het is gelukkig maar de wagen en ons niet. Het nieuw jaar is op deze manier misschien niet zo goed begonnen, maar dit kon nog erger afgelopen zijn.”

De drie vrouwen belden onmiddellijk een kennis op die hen ter plaatse zou komen ophalen. Door het voorval ontstond er al snel een file in de richting van Doornik. Het verkeer kon wel nog stapvoets langsheen de toegesnelde brandweerwagens rijden.