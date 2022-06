Vier gewonden bij spectaculair ongeval in Varsenare

Bij een spectaculair ongeval in Varsenare zijn donderdagavond vier gewonden gevallen. Een wagen en een bestelwagen kwamen er met elkaar in botsing. Die eerste – met drie inzittenden – belandde door de klap op zijn zijkant.

Het ongeval gebeurde donderdagavond omstreeks 17.15 uur langs de Westernieuwweg in Varsenare (Jabbeke). Hoe dat precies gebeurde is nog niet helemaal duidelijk. Feit is wel dat een bestelwagen en een auto er tegen elkaar knalden en dat zorgde voor een spectaculair beeld, want de auto belandde op zijn zij.

De hulpdiensten werden opgetrommeld en snelden massaal ter plaatse. De Westernieuwweg werd afgezet voor het verkeer. In de auto zaten drie personen, in de bestelwagen enkel de bestuurder. Zij raakten allemaal gewond, maar volgens de politie was hun toestand nooit zorgwekkend.

Een takeldienst kwam ter plaatse om de voertuigen te takelen. Eenmaal dat gebeurd was kon de rijbaan opnieuw vrijgegeven worden.