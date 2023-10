Vier Fransen gewond nadat ze in gracht naast E40 vier bomen raken

Bij een verkeersongeval op de E40 tussen Veurne en Adinkerke raakten vier Fransen zondagochtend zwaargewond. Ze belandden met hun Range Rover met een smak in de gracht en dat had een behoorlijke impact. De auto raakte vier bomen in de gracht. De vier werden voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht.

Het verkeersongeval deed zich zondagochtend om 8.50 uur voor tussen de afritten van Veurne en Adinkerke op de E40 richting Frankrijk. Een witte Range Rover ging er aan hoge snelheid van de autosnelweg af. Wellicht speelde onaangepaste snelheid op het opdrogende wegdek een rol.

De wagen reed over de zachte berm, belandde in de gracht en raakte daar eerst nog vier bomen alvorens tot stilstand te komen. De hulpdiensten werden gebeld en de brandweer en medische hulpdiensten snelden ter plaatse. De brandweer hoefde uiteindelijk toch geen bevrijding uit te voeren. Drie inzittenden konden het voertuig op eigen kracht verlaten, een vierde inzittende was zodanig versuft dat hij daarbij wat hulp nodig had.

Zwaargewond

Er kwamen uiteindelijk drie ambulances ter plaatse en alle inzittenden werden overgebracht naar het ziekenhuis. Ze liepen allemaal vrij zware verwondingen op, maar verkeren niet in levensgevaar. Hun verwondingen waren wel te ernstig om meteen verhoord te kunnen worden door de aanwezige snelwegpolitie. Voor de politie was het op het moment van het ongeval ook nog niet duidelijk wie achter het stuur zat en hoe het ongeval kon gebeuren. Een ademtest kon ook nog niet afgelegd worden. De vier zullen wellicht later verhoord worden in het ziekenhuis.

Hun Range Rover moest worden getakeld en is wellicht rijp voor de schroothoop. Door het ongeval was er een tijdlang verkeershinder op de rechterrijstrook maar veel file leverde dat niet op. De brandweer plaatste de nodige signalisatie. (JH)