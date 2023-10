VIDEO – Zwaar ongeval op E40 in Gistel eist dodelijk slachtoffer, 13-jarige nog steeds kritiek

Bij een ernstig verkeersongeval op de E40 in Gistel is donderdagnamiddag een dodelijk slachtoffer gevallen. Dat bevestigen de federale politie en de Brugse afdeling van het parket West-Vlaanderen. Het slachtoffer reed met zijn voertuig achteraan in op een vrachtwagen. Zijn twee kinderen raakten hierbij zwaargewond.

Het ongeval deed zich rond 16.45 uur voor op de E40 ter hoogte van Gistel. Op de snelweg richting Jabbeke was het aanschuiven door een eerder ongeval. In de staart van die file is een personenwagen met Nederlandse nummerplaat achteraan ingereden op een vrachtwagen. De hulpdiensten snelden ter plaatse, maar voor de bestuurder van het voertuig kwam alle hulp te laat. De man overleed ter plaatse aan de gevolgen van de klap. In het voertuig zaten ook twee zonen van het slachtoffer. Beide jongens werden zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis. Volgens de eerste berichten verkeert minstens een van hen in levensgevaar.

Door het ongeval was de E40 een tijdje volledig afgesloten. Al het verkeer richting binnenland moest de snelweg in Middelkerke verlaten. Via de calamiteitenomleiding konden ze vervolgens in Gistel opnieuw de snelweg nemen. Wie vanuit de streek van Duinkerke richting Brussel wil, kreeg de raad om via Doornik om te rijden. Ondertussen is de hinder op de autosnelweg richting binnenland opgelost.

De Brugse afdeling van het parket West-Vlaanderen besliste uiteindelijk om geen verkeersdeskundige aan te stellen. Uit de eerste bevindingen bleek immers duidelijk dat het voertuig van de slachtoffers inderdaad inreed op de staart van de file.

Het parket laat vrijdagmiddag weten dat de toestand van het 13-jarige slachtoffer nog steeds kritiek. De toestand van zijn 10-jarige broer is stabiel en niet meer levensbedreigend.