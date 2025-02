VIDEO – Vrouw (76) komt om het leven bij ongeval waarbij auto op zijn dak in gracht belandt, omstaander kan chauffeur (80) uit wagen halen

Bij een ernstig verkeersongeval in de Heistlaan in Knokke-Heist is donderdagmiddag een dodelijk slachtoffer gevallen, dat bevestigt de politie. Een wagen belandde aan een rotonde naast de rijbaan en eindigde in een gracht naast de kant van de weg. Voor de passagier kwam alle hulp te laat.

Het ongeval gebeurde omstreeks 16.30 uur. Een wagen met twee inzittenden reed in de richting van Heist toen het in de Heistlaan fout liep ter hoogte van de rotonde waar het kunstwerk Proud staat. Volgens de eerste vaststellingen ging de wagen ter hoogte van de rotonde van de rijbaan af en eindigde in de vaart naast de weg. Het voertuig lag op z’n kop en meteen was duidelijk dat de situatie ernstig was. De brandweer kwam met duikers ter plaatse.



“Een koppel uit Duinbergen, een 80-jarige man en een 76-jarige vrouw, raakte om nog onbekende reden van de weg en belandde met hun wagen in de gracht”, klinkt het bij het parket. “De bestuurder kon door een omstaander uit het voertuig worden bevrijd. De hulpdiensten haalden de vrouw uit het voertuig, maar ze overleed ter plaatse aan haar verwondingen. De man werd voor verzorging naar het ziekenhuis overgebracht. Bij het ongeval waren geen andere voertuigen betrokken. Het parket werd op de hoogte gebracht en stelde een verkeersdeskundige aan om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken.”

© JVM

© JVM