VIDEO: Vrachtwagenchauffeur sterft onder eigen truck in Zeebrugge

In Zeebrugge is zondagochtend een 39-jarige trucker om het leven gekomen. Dat gebeurde op een parking in de Kiwiweg. De man overleed onder zijn eigen truck. Hij had net de voorbanden van zijn voertuig vervangen.

Het lichaam van de 39-jarige man uit Tadzjikistan werd even na 9 uur aangetroffen onder een truck. De hulpdiensten, waaronder de MUG-helikopter, kwamen ter plaatse, maar al snel was duidelijk dat hulp niet meer kon baten. Ze konden enkel nog het overlijden van de dertiger vaststellen.

De man overleed onder zijn eigen truck. Hij had net de voorbanden van zijn voertuig vervangen. Vervolgens moet hij een inschattingsfout gemaakt hebben bij het weghalen van de krik. De precieze omstandigheden van het arbeidsongeval worden nu verder onderzocht door het arbeidsauditoraat.